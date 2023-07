"Ich erwarte mir 36 Punkte", setzt Gourmetkoch Simon Petutschnig am Anfang der Folge von "Mein Lokal, dein Lokal" die Erwartungen an sich und sein Team hoch an. In dieser Woche bewerten sich in der Kabel-Eins-Sendung Gastronomen auf Mallorca gegenseitig. Unter ihnen ist eben auch jener Kärntner, der Görtschitztaler betreibt das "fera" in der Hauptstadt Palma und bietet seinen Gästen exklusive - und daher nicht ganz preiswerte - Gerichte aus der mediterranen-asiatischen Fusionsküche. Für seine Wunsch-Punktezahl müsste jeder der anderen Gastwirtinnen und Gastwirte den Abend im "fera" mit durchschnittlich neun Punkte bewerten.