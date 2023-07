Der 16-fache ukrainische Fußballmeister Dynamo Kiew und al-Hilal beenden ihre Sommertrainingslager in Kärnten mit einem Duell der Spitzenklasse in der Jacques-Lemans-Arena. In den Aufstellungen findet man bekannte Größen wie Roberto Firmino, Kalidou Koulibaly und Sergej Milinkovic-Savic.