Bereits 2017 haben sich Luca und Sarah Radaelli kennengelernt. Die Braut hieß vor der Eheschließung Sereinig, der Bräutigam kommt aus St. Veit, seine Frau aus Köstenberg. Der Funke dürfte damals allerdings noch nicht ganz übergesprungen sein. Während der Dachdecker im Winter stempelte, ging Sarah, die damals noch in der Gastronomie tätig war, auf Saison. Erst zwei Jahre später sollte es dann mit den beiden funktionieren. In einem Lokal, in dem Sarah zu dem Zeitpunkt arbeitete, liefen die beiden sich wieder über den Weg und dieses Mal durfte sich der Funken zur Flamme entzünden.