So etwas hatten wir überhaupt noch nie. Noch dazu war es sein erstes Turnier“, staunte Kärnten Schachpräsident Fritz Knapp über die Leistung des 16-jährigen Talents Simon Ogris beim Jugendbewerb der St. Veit Open. Ogris gewann den Bewerb nämlich mit dem Punktemaximum von neun Zählern, eine absolute Premiere in der Blumenhalle. Für ihn war der überraschend klare Sieg doppelt von Bedeutung, geht er doch für den SV St. Veit/Glan an den Start.