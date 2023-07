Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Georgen wurde der Beschluss gefällt, den Durchgang zwischen den beiden Bädern am Längsee wieder zu öffnen. Der geschlossene Durchgang sorgte für Unmut bei den Badegästen. "Besucher des Strandbades haben sich bei mir in dieser Sache gemeldet", sagt Bürgermeister Wolfgang Grilz auf Anfrage. Deshalb habe er einen Antrag im Gemeinderat eingebracht, dass der Durchgang wieder geöffnet werden soll. Dieser sei auch einstimmig angenommen worden.