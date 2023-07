Theatergruppe bringt keckes und mörderisches Stück auf die Bühne

Theatergruppe "Keck und Co" bringt ab 14. Juli das Stück "Heiße Nächte in Chicago" auf die Freiluftbühne im Innenhof des Stifts St. Georgen am Längsee. In diesem Jahr wird es musikalisch.