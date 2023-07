"Let me entertain you!" Am 22. Juli ist es nach knapp sechs Jahren wieder so weit: Robbie Williams (49) gibt ein Konzert in Kärnten. 2017 war der britische Popstar im Wörthersee Stadion (28 Black Arena) in Klagenfurt zu Gast und begeisterte 35.000 Menschen. Dieses Mal wird es das Viereck bei der Burg Hochosterwitz – oder "Börg Otschos Törwitz", wie er sie nennt – sein. Rund 20.000 Besucherinnen und Besucher haben Platz, es gibt auch noch Tickets.

Aber bevor Robbie die Bühne entert, tritt Bernhard Speer (Seiler und Speer) als "Special Guest" auf. Und noch ein weiterer "Spezialgast" freut sich auf das Kärntner Publikum: Calum Scott. Der 34-jährige Sänger wurde durch seine Teilnahme bei "Britain's Got Talent" bekannt. 2015 gab er dort in seiner damals schüchternen Art eine ruhige Version von Robyns "Dancing On My Own" zum Besten und rührte das Publikum zu Tränen.

Und auch wenn es damals nicht für den Sieg in der Castingshow gereicht hat, stand das Scotts wachsendem Erfolg nicht im Wege. Inzwischen wurden seine Lieder über zwei Milliarden Mal auf Spotify gestreamt – darunter der Sommerhit "Where Are You Now", den Scott gemeinsam mit dem belgischen DJ Lost Frequencies aufgenommen hat.