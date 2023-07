Die Leidenschaft für die Freiwillige Feuerwehr wurde Sebastian Selinger (30) schon in die Wiege gelegt. Auch sein Großvater war vor vielen Jahren Feuerwehrkommandant und über seinen Vater fand er schließlich den Weg zur Jungfeuerwehr in St. Georgen. "Das Feuerwehrwesen ist sehr vielseitig. Vom Einsatzdienst über die Kameradschaftspflege bis hin zur Stärkung des ländlichen Raumes und der Kultur ist alles dabei", sagt Selinger.

Als Kommandant der Feuerwehr St. Georgen/Straßburg und als Gemeindefeuerwehrkommandant der Stadtgemeinde Straßburg sowie als Mitglied des Bezirkseinsatzstabes versucht er in allen feuerwehrtechnischen "Notlagen zu helfen und Sicherheit wieder herzustellen". Neben den zahlreichen Grundausbildungen und Ausbildungen im Atemschutzsektor absolvierte er auch eine Vielzahl von Führungskursen. Als Zweitplatzierter in ganz Kärnten konnte er sich 2021 das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold sichern. Es gilt sozusagen als die "Matura unter Feuerwehrleuten" und besteht aus sieben Stationen wie Einsatzplanung und Ausbildungsgestaltung.

Eine Woche lang im Hochwassereinsatz

Die größte Herausforderung in seiner langen Feuerwehrtätigkeit war "ohne Zweifel" das Hochwasser im Gurktal im Jahr 2019. "Wir mussten Hochwassersperren errichten, Sandsäcke stapeln und in weiterer Folge Häuser vom Schlamm befreien sowie Keller auspumpen", sagt Selinger. Der "lange und sehr intensive" Einsatz zog sich über drei Tage ununterbrochen durch, insgesamt dauerte er eine Woche.

Als erfolgreicher Jungunternehmer von Stahlbau Selinger sowie als Eishockeyspieler des EHC Althofen, wo er aktuell in der dritten Bundesliga mitspielt, hat er alle Hände voll zu tun. Einen Ausgleich zum turbulenten Alltag findet er bei seiner Lebensgefährtin Nina Kaiser sowie bei seinem Hobby der Jagd.