Vor mehr als 40 Jahren wurde der "Klub der Köche Kärnten" (kurz KKK) gegründet. Seitdem hat die Gruppe engagierter Köche, Konditoren, Kellnerinnen, Kellner und Barkeeper so einiges bewegt. Die Vereinigung, die übrigens 500 Mitglieder zählt, hat eine Vielzahl an Erfolgen bei nationalen und internationalen Wettbewerben erkocht und dabei größtes Augenmerk auf regionale Produkte und deren Besonderheiten gelegt. Seit einiger Zeit gibt es für Betriebe die Auszeichnung "Betrieb des Monats".

Familie Robitsch nimmt Auszeichnug entgegen

Im Juli kann sich der Betrieb "Kärnten Taufrisch" von der Familie Robitsch in Brückl über die Auszeichnung freuen. "Täglich taufrisch geerntet, qualitativ hochwertig, regional und am schnellsten Weg zum Kunden sind wichtige Eckpfeiler von Kärnten Taufrisch", begründet der Klub: "Familie Robitsch bietet hochwertiges Obst und Gemüse, das zu fairen Bedingungen in Kärnten produziert wird und schafft so nachhaltig Arbeitsplätze in ländlichen Regionen"

Der Traditionsbetrieb und Partner der Miniköche wurde vom Klub der Köche Kärnten gemeinsam mit seinen Sponsoren Hela Gewürzwerk, Villacher Bier, Kärntnermilch und Workwear Wallner mit zahlreichen Geschenken geehrt.