Die Sanierung der L83 Krappfeld Straße wird fortgeführt, bereits im Vorjahr wurde ein Teil der L83 Krappfeld Straße in der Gemeinde Kappel am Krappfeld saniert. Jetzt werden die Arbeiten in Pölling und Passering fortgesetzt. Die Kosten für die Sanierungen heuer: 680.000 Euro. An der L83 Krappfeld Straße bei der Ortsdurchfahrt Pölling in der Gemeinde Kappel am Krappfeld wird bereits seit dieser Woche gebaut, die Kosten belaufen sich auf 280.000 Euro. Am Montag, dem 10. Juli starten weitere Arbeiten an der Landesstraße.