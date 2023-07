Es ist ein Wochenende, das ganz der vielseitigen Art des Friesacher Schauspielers Christian Krall entspricht, der ja auch Autor, Regisseur und seit 2020 Sänger ist. Am Samstag dem 8.Juli steht er im "Warm up" bei der Starnacht am Wörthersee auf der Bühne - vor 7500 Zuschauern. "Routine habe ich da noch überhaupt keine", sagt Krall. "Ich war schon geplättet, als ich erfahren habe, dass ich dort singen kann", erzählt er. "Es ist aber eine einmalige Gelegenheit, meine Musik mit so vielen Menschen zu teilen". Im Vorprogramm der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli sang er bereits, trotz seiner Bühnenerfahrung ist das aber doch etwas anderes: "Als Schauspieler habe ich meine Rolle, aber als Sänger, das bin ich, da trete ich als Christian Krall auf."