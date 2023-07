Am Mittwoch wurde über die Firma Alexander Kohlweg e.U in Friesach am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Es handelt sich dabei um den Betreiber des ADEG-Geschäftes in Friesach. Die Schulden betragen rund 372.000,00, die Höhe der Aktiva beläuft sich auf knapp 90.000 Euro. Von der Sanierung sind sieben Dienstnehmer und 25 Gläubiger betroffen. Laut Sanierungsplan müssen binnen 23 Monaten 20 Prozent in insgesamt vier Raten aufgebracht werden. Wie dem KSV1870 bekannt ist, soll das Sanierungsplanerfordernis aus der Betriebsfortführung aufgebracht werden.