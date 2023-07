Fahrten zu einem Arzt, zum Einkaufen oder in das Gemeindezentrum sind für ältere Bürger oder für Menschen, die keinen PKW besitzen, oft eine Herausforderung. In Althofen, Guttaring, Kappel am Krappfeld, Micheldorf und Möbling gibt es daher jetzt "RufMi", den Rufbus Mittelkärnten.

Der Bringdienst fährt in fünf Gemeinden mit insgesamt 243 Haltestellen. Für jede Fahrt muss das Sammeltaxi mindestens 60 Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit online oder telefonisch gebucht werden. Den nötigen Fahrschein erhalten die Passagiere beim Fahrer. Die Fahrt wird direkt beim Fahrer bezahlt. Bezahlt werden kann mit Bargeld, Bankomat oder Kreditkarte.

Hinter dem Mittelkärntner Rufbus steckt das Althofner Unternehmen "Hofstätter". "Mit 'Ruf:Mi' wollen wir allen Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit bieten, auf Bestellung und auf kürzestem Weg verschiedene Sammelpunkte innerhalb der fünf Gemeinden zu erreichen und so, langfristig auch ohne eigenes Fahrzeug mobil zu bleiben", heißt es seitens des Unternehmens.

Die Fahrer sind an Werktagen von Montag bis Freitag von 6 bis 22 Uhr im Einsatz. Samstag, Sonn- und Feiertag jeweils von 7 bis 19 Uhr. Man gibt an, wo man einsteigt und wohin die Fahrt gehen soll.