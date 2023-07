Vom 3. bis zum 24. Juli wird Dynamo Kiew, 16-facher ukrainische Meister, 13-facher sowjetischer Meister, 13-maliger Pokalsieger, neunmaliger sowjetischer Pokalgewinner und zweifacher Europapokalsieger, rund um Topstar Andrij Jarmolenko seine Zelte zur Vorbereitung auf die kommende Fußballmeisterschaft 2023/2024 und für die wichtigen UEFA Europa-Conference-League-Spiele in St. Veit aufschlagen. Als Quartier und "Homebase" für die Vorbereitungsspiele u. a. gegen Dinamo Bukarest in Völkermarkt (5.7), die WAC Amateure (8.7) und Al Hilal (19.7.) in St. Veit wird das Hotel "Die Zeit" bezogen.