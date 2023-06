Die Druckerei Ploder übersiedelte von Friesach nach Althofen. Dieser Schritt wurde notwendig, "weil wir uns am alten Standort nicht mehr vergrößern konnten", betont Seniorchef Peter Ploder. "Wir sind in Friesach an unsere räumlichen Grenzen gestoßen. Mit dem Neubau erhalten wir optimale Produktionsbedingungen und können so die Kapazität der gestiegenen Nachfrage anpassen."