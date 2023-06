Auch wenn es so etwas wie ein Apotheker-Gen nicht gibt, in der Familie Becker hat dieser Beruf schon eine lange Tradition. „In unserer Familie reicht es mittlerweile fünf Generationen zurück. Wir sind drei Geschwister, alle drei wurden Pharmazeuten“, erzählt Armin Becker. 2002 eröffnete er mit seiner Frau Adelheid die Apotheke Wayerfeld im Osten von St. Veit. Auch ihre beiden Söhne Konrad (35) und Reinhold (32) entschieden sich für das Pharmaziestudium: „Wir wachsen in diese Aufgabe hinein und werden die Apotheke weiterführen.“ Und zwar nach ihrem Quinquennium, also fünf Jahren Vollzeitarbeit.