Der St. Veiter Reinhard Gesson (53) ist der neue Obmann der Jauntaler Salamibauern. Er lebt in Rückersdorf in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas, wo er mit seiner Frau Manuela Ribeschel eine Landwirtschaft mit Selbstvermarktung (Frischfleisch und Dauerwaren) betreibt. Außerdem züchtet er in Rückersdorf und im Görtschitztal Norikerpferde, ist Obmann des Norikerzuchtvereins St. Veit und Vorstandsmitglied im Landesverband der Norikerzüchter.