Dutzende Köchinnen und Köche aus den unterschiedlichsten Ländern bieten am Samstag und am Sonntag im Rahmen des "European Street Food Festivals" ihre Speisen in Althofen an. Von Stand zu Stand schlendern und dabei gänige Leckerbissen oder exotische Köstlichkeiten genießen - das ist der Sinn dieser Veranstaltung.