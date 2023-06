Seit 18 Jahren ist Harald Tschernitz aus St. Veit LKW-Fahrer, "aber mit so einer Last, fährt man auch nicht alle Tage." Damit meinte er den Sondertransport, den die Firma "PS Trans Pfingstl" am Dienstag von St. Pölten bis nach St. Veit brachte.

Bodenplatten mit der Länge von 41 Metern wurden in die Anton-Reichel-Straße geliefert. Grund dafür ist der Bau einer neuen Action-Filiale. "Wir haben uns rund zwei Monate auf diesen Transport vorbereitet. Das ist bisher der längste Transport, den wir durchführten", sagt Pfingstl-Chef David Pfingstl.

41 Meter lang war der Sondertransport, der durch St. Veit rollte © KLZ/Grimschitz

Zwischen den Kreisverkehr in der Ossiacherstraße in St. Veit haben sich einige Menschen mit ihren Smartphones versammelt, um die Einfahrt in die Klagenfurter Straße anzusehen. Am Standort in der Anton-Reichel- Straße zeigte sich das Transportteam aber froh: "Gott sei Dank ist alles gut gegangen."