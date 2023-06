"Liebe Gäste, das Dienstl Gut schließt mit 30. Juni 2023 seine Tore. Wir bedanken uns ganz herzlich für die gemeinsame Zeit und die vielen schönen Stunden. Wir werden Euch vermissen", steht auf der Internetseite vom Dienstl Gut geschrieben. Das Reitsportzentrum in der Ortschaft Launsdorf in St. Georgen am Längsee sorgt damit für einen Knalleffekt in der Kärntner Reiterszene.