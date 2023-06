Schwerer Unfall Samstagabend auf der Friesacher Straße (B 317): Ein 30 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan kam gegen 21 Uhr mit seinem Pkw im Bereich Landbrücken plötzlich von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrmals. Der Pkw kam schließlich auf dem ersten Fahrstreifen auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Lenker konnte das Fahrzeug noch selbständig über das Dachfenster verlassen.

Verbotene Waffe

Er wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein noch auf der Unfallstelle durchgeführter Alkovortest verlief positiv. Im Klinikum verweigerte er schließlich den Alkotest. Im Auto konnte eine Machete sichergestellt werden. Es handelt sich dabei um eine verbotene Waffe. Gegen den Mann besteht bereits ein behördliches Waffenverbot.

Alkolenker flüchtete vor Polizei

Ebenfalls alkoholisiert war ein 32-jähriger Oberkärntner Autolenker: Der Spittaler verlor am Samstag, gegen 20.40 Uhr, in einem Kreisverkehr im Stadtgebiet von Villach die Herrschaft über seinen Pkw, überfuhr ein Hinweisschild und in weiterer Folge eine Hecke. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch, ohne anzuhalten fort. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Der Pkw konnte schließlich auf der Millstätter Straße B 98 in Fahrtrichtung Radenthein von einer weiteren Polizeistreife wahrgenommen werden.

Der Lenker missachtete zuerst noch die deutlichen Anhaltezeichen der Beamten und fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Radenthein. Nach einer rund zwei Kilometer langen Fahrt hielt er schließlich an. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.