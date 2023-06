Vor rund zwei Jahren haben sich Gülbeyaz Kaya und Mehmet Akbulut bei einer Party von Freunden in der Türkei kennengelernt. Akbulut ist Kurde, seine Familie kam vor 30 Jahren aus der Türkei nach Österreich. Er wurde hier geboren. Mehmet arbeitet in elterlichen Gastro-Betrieb "El Camino" in Althofen und hat andauernd Kontakt mit Familien und Freunden in der Türkei. Bei den frisch Vermählten war es Liebe auf den ersten Blick. Das junge Paar musste anfangs aber eine Fernbeziehung führen.