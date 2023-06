Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan fuhr am Freitag um 16.45 Uhr mit seinem Pkw in St. Veit auf der Völkermarkter Straße stadtauswärts. Unmittelbar vor ihm querte ein 13-jähriger Bub, ebenfalls aus St. Veit, mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radfahrübergang die Straße.

Es kam zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde der Bub gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb unbestimmten Grades verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Bub in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.