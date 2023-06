Der frühe Vogel fängt den Wurm, lautet ein bekanntes Sprichwort. In Lölling fingen die frühen Vögel am Donnerstag Leberkäs-Semmeln und Bier – wenn sie wollten. Denn um 6.30 Uhr sperrte das neue "Nah und Frisch"-Geschäft in Lölling auf und die Eröffnung wurde samt Musikbegleitung und Salutschüssen gefeiert. "Es waren sicher schon 120 Leute da", schätzte der Hüttenberger Bürgermeister Josef Ofner, der mit Vizebürgermeisterin Sophie Carina Polzer bei der Eröffnung dabei war. Mit dem neuen Geschäft gibt es wieder einen Nahversorger im Ort. Der Nahversorger schloss im Vorjahr, vor allem für die Älteren war das ein großes Problem.

In aller Früh waren die ersten Gäste und Einkaufenden bereits da © KK/GEMEINDE HÜTTENBERG

Kamen zum Mitfeiern: Bürgermeister Josef Ofner, Landtagsabgeordneter Günther Leikam, Sophie Carina Polzer, Walter Neugebauer und Gast Helmut Frorobosko © KK/GEMEINDE HÜTTENBERG

Erfreut über die Besucher war der Initiator des Projektes, Walter Neugebauer. "Da kommen die Tilly-Buam", begrüßte er unter den Gästen etwa auch Martin und Thomas Tilly von den Tilly Forstbetrieben im Löllinggraben. Neugebauer, Seniorchef des Löllinger Gasthofes Neugebauer, hatte die Idee, das Geschäft über einen Verein zu betreiben und setzte sie mit Mitstreitern um. Der Verein "Unser G'schäft in Lölling", hat einen sechsköpfigen Vorstand, der die Hand über den Nahversorger hält. Fritz Pirolt, ehemals Betreiber eines "Nah und Frisch" in Lölling, übernimmt die Leitung im Geschäft, drei Mitarbeiterinnen sind beschäftigt. Neugebauer: "Sie sind über den Verein angestellt." Barbara Krametter, Ute Rainer und Evelyn Voititschek werden für die Kunden und Kundinnen da sein. "Von diesen gibt es genug", sagte Neugebauer. "In erster Linie aus Lölling, dann aus Knappenberg, die kommen auch brav daher einkaufen. Und es gibt recht viel Durchzugsverkehr, die ganzen LKW-Fahrer kommen in der Früh, und auch Touristen, vom Klippitztörl unter anderem."

Ein wenig aufgespielt wurde auch © KK/GEMEINDE HÜTTENBERG

Seitens der Gemeinde Hüttenberg werde es nun einmal zusätzlich eine Unterstützung über die Gutscheinaktionen geben, die es in der Gemeinde für Senioren und für Eltern mit neugeborenen Babys gibt, kündigte Bürgermeister Ofner an. "Und wir werden auch über die Region Mittelkärnten versuchen, das Projekt irgendwie zu fördern."