Sieht man sich nur die Rückseite des Einbandes vom Buch "Althofen – eine Zeitreise in Bildern" an, erkennt man, welche großen Veränderungen Althofen in den letzten knapp einhundert Jahren durchgemacht hat. Zwei Bilder im Vergleich von 1931 und 2023, aufgenommen vom selben Standpunkt, dokumentieren die Zeitreise, zu der Christian Worofka in seinem neuesten Buch über Althofen einlädt.

"Die Geschichte meiner Heimatstadt und meiner unmittelbaren Umgebung ist sehr vielfältig und schon in einigen Veröffentlichungen beschrieben worden. Inspiriert durch die einzigartige Aussagekraft von historischem Bildmaterial, reifte die Idee zu einem neuen Blick, zu einer modernen Zeitreise zur Geschichte Althofens", sagt der 64-jährige Hobbyhistoriker: "Es ist kein Buch mit wissenschaftlichen Ambitionen, sondern ein Gesamtwerk, das die Geschichte von Althofen in bildmäßiger Form erzählt und beim Betrachten sehr reizvolle Einblicke in die Historie zulässt."

Mit mehr als 200 Fotos, samt hintergründigen und informativen Texten, hat Worofka den Band wechselvoll gestaltet. Er wird von der Stadtgemeinde Althofen herausgegeben und ist um 18 Euro im Stadtamt, bei Buch Schöffmann und beim Autor selbst zu erhalten.

200 historische Bilder sind in dem Buch zu finden © KK

Entstanden ist daraus ein lesenswerter Bildband, der gerade rechtzeitig zu den Feierlichkeiten des 30-jährigen Stadtjubiläums fertig geworden ist. Gedruckt wurde der 147 Seiten umfassende Band bereits am neuen Standort der Druckerei Ploder in Althofen. Bürgermeister Walter Zemrosser würdigt in seinem Vorwort die rund fünfjährige Vorbereitungszeit zum Buch durch Christian Worofka: "Dem Autor ist ein großes Werk gelungen, sowohl bei Althofnern, als auch bei Kennern unserer Stadt aller Altersstufen werden nostalgische Gefühle aufkommen, weil auch die Aufbauarbeit unserer Eltern und Großeltern gewürdigt wird."

Präsentiert wird das Buch am Donnerstag, 15. Juni, um 19 Uhr im Hemmalandsaal des Rathauses Althofen. Bei einem Umtrunk und einem kleinen Imbiss ist die Bevölkerung dazu herzlich eingeladen.