Bislang mussten die Kärntnerinnen und Kärntner über die Landesgrenze hinaus, wenn sie beim Motorradzubehör-Spezialisten "Auner" einkaufen wollten. Bald kann man sich aber auch in St. Veit eindecken: Am 1.Juli eröffnet "Auner" in der Klagenfurter Straße am ehemaligen Porsche-Areal einen Standort in der Herzogstadt. Es ist der erste und einzige in Kärnten.