Drei Mitarbeiterinnen und der Chef selbst bilden den "Friseur Rom" in St. Veit. 1930 gründete Viktor Rom das Unternehmen, jetzt führt es Theo Rom in fünfter Generation. Er hat es 1992 von seinem Vater übernommen. Das Geschäft am Herzog-Bernhard-Platz, das man jahrelang betrieb, ist nun aber Geschichte. "Es war uns zu groß", sagt Theo Rom. Diese Tatsache war letztendlich auch eine Kostenfrage, deshalb sah man sich nach etwas anderem um. Rom wurde am Kirchplatz fündig, die ehemaligen Geschäftsräume von Christina Nauschnig wurden ausgesucht. Dort findet man das den Kundinnen und Kunden schon vertraute Team. Roms Mitarbeiterinnen sind meist für die Damenschnitte zuständig, vertreten aber ihren Chef bei Abwesenheit und machen auch aus den Herren das Beste.