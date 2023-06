Am Montag gegen 5 Uhr kam es in der Küche eines Einfamilienhauses eines 45-jährigen Mannes in der Gemeinde Launsdorf aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand. "In den Morgenstunden wurde ein Bewohner durch ungewohnte Geräusche geweckt", heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit. Als er Nachschau hielt, bemerkte er, dass die Küche in Brand stand und dass das Wohnhaus schon stark verraucht war. "Daraufhin weckte er seine Frau und die beiden Kinder. Zusammen mit dem Familienhund konnten alle unversehrt ins Freie flüchten", berichtet die FF St. Veit auf Facebook.

Atemschutz

Da der Hausbesitzer den Brand selbst nicht löschen konnte, alarmierte er über Notruf die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Launsdorf, Thalsdorf, Pölling, St. Donat und St. Veit/Glan waren mit insgesamt 60 Kräften im Einsatz. Sie konnten das Feuer rasch löschen. "Beim Eintreffen der ersten Einsatzkraft stand die Küche bereits in Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand aber schnell unter Kontrolle gebracht werden", berichtet die Feuerwehr.

Rauchgas

Durch den Brand und der daraus resultierenden Rauchgasentwicklung kam es zu einem großen Schaden am Gebäude und der Einrichtung in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro, berichtet die Polizei.