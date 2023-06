Ein 65 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger (als Teil einer deutschen Motorradgruppe) lenkte am Sonntag gegen 14 Uhr sein Motorrad auf der Flattnitzer Straße, Gemeinde Glödnitz, von der Flattnitz kommend talwärts in Richtung Ortgebiet Glödnitz. In einer starken Linkskurve geriet der Motorradlenker auf das rechte Straßenbankett, kam zu Sturz und prallte mit dem Motorrad gegen die Leitschiene. Der Mann wurde vom Bike geschleudert und stürzte rund 20 Meter über die steile Straßenböschung in den angrenzenden Wald.

Ein nachkommender Pkw Lenker wurde auf den Unfall aufmerksam, setzte den Notruf ab und leistete mit Mitgliedern der Bergrettung Erste Hilfe. Rund eine Stunde später musste der Notarzt des Rettungshubschraubers RK1 den Tod des Motorradlenkers feststellen.