Starkregen sorgte in der Nacht auf Donnerstag in Kärnten für mehrere Feuerwehreinsätze. Vor allem in den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt-Land kam es zu Überflutungen. Aber auch in Brückl (Bezirk St. Veit) heulten die Sirenen, es kam zu mehreren Einsätzen. Aufgrund des starken Regens war es gegen 1 Uhr früh beim Gasthaus Lessiak in Klein St. Veit zu einem Hangrutsch gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Brückl half mit ihren Restlossaugern ebenso ein zweistöckiges Gebäude, sowie das Sägewerk Sorger vom Wasser zu befreien, teilte diese auf ihrer Facebook-Seite mit. Im Einsatz standen noch die Freiwilligen Feuerwehren Klein St. Veit und Gattersdorf.