Im Rathaus ging am Dienstagabend das St. Veiter Stadtwappen an drei städtische Traditionsunternehmen und einen herausragenden Verein verliehen. Der Gemeinderat beschloss das auch einstimmig in einer Sitzung. Bürgermeister Martin Kulmer ehrte und würdigte die langjährige und herausragende Arbeit der Vinothek Vipresso KG, der Betonwerk Wolte GmbH, der Bürotechnik Rupprecht KG und des Lions Club St. Veit. Das Recht, das St. Veiter Stadtwappen zu führen, wird an Unternehmen und Organisationen verliehen, die durch ihre besonderen Leistungen und ihr Engagement einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung und der Gemeinschaft von St. Veit leisten.