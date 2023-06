Am Weingut Taggenbrunn gab es am Pfingstwochenende gleich zwei große Hochzeitsgesellschaften. Nachdem die Bürgermeisterin von Kappel am Krappfeld am Samstag geheiratet hatte, kam am Sonntag eine noch größere Gesellschaft. "Wir waren rund 210 Personen. Zwei Landjugendgruppen haben aufgetanzt und mitgefeiert", erzählt Carina Ratheiser, die vor der Eheschließung Wietinger hieß. Ihren Mann Philipp Ratheiser lernte die ehemalige Leiterin der Landjugendgruppe Metnitz "klassisch auf einem Bauernball" kennen. Er selbst war Obmann in Wieting.