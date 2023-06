"Unser Ziel ist es, die Anästhesiologie und Intensivmedizin in Österreich auf höchstem Niveau zu halten und weiterzuentwickeln", sagt Primarius Michael Zink, seit 19 Jahren Vorstand der Abteilungen Anästhesiologie und Intensivmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit/Glan und im Elisabethinen Krankenhaus in Klagenfurt.