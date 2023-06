St. Veiter Firma baut Fassade von Österreichs höchstem Wohnturm

48 Stockwerke wachsen in Wien gerade in die Höhe. Die Gebäudehülle fertigt der St. Veiter Metallbaufirma Sauritschnig an. Der Expansionskurs begann vor 20 Jahren - ebenfalls in der Bundeshauptstadt.