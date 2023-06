Bei der letzten Brückenprüfung wurden an der Gurkbrücke in Brückl, rund 100 Meter vor dem Kreisverkehr der B92-Görtschitztal-Straße mit der B82-Seeberg-Straße, mittelschwere bis schwere Schäden an Fahrbahnbelag und Fahrbahnübergängen festgestellt. Starke Spurrinnen, Verdrückungen und Ausbrüche in den Fahrspuren erfordern eine Instandsetzung, die am Montag, 5. Juni, startet.