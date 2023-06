Wo normalerweise die Eisstöcke über die Bahn gleiten, werden am Freitag und Samstag, 2. und 3. Juni, die Haare durch die Luft gewirbelt - auch Headbanging genannt. Mit "Walburgen Rock" steigt nämlich in der namensgebenden Ortschaft erstmals ein Rock- und Metal-Festival im Görschitztal. "Als die Eisstockhalle vom Gasthaus Kanz umgebaut wurde, war für uns klar, dass wir ein richtiges, zweitägiges Festival auf die Beine stellen wollen", erzählt Mitorganisatorin Sabrina Petschacher von den Musikfreunden Brückl. Elf Bands sind es geworden, die für eine bunte Mischung sorgen werden – auch ein Akustik-Act und Schlager werden in der Festhalle Kanz zu hören sein.