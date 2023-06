150 Gäste schmausten schon im Rahmen der Gourmetaktion "Küchenkult" in Villach. In Althofen übertrumpft man das beim Stadtjubiläum, das am 19. Juni mit einem Jahreskonzert der Musikschule Althofen im Kulturhaus eröffnet wird: Am Freitag, dem 23. Juni, steht sie für 1500 Gäste parat. "Wir rechnen damit, dass immer 1200 Menschen auf der Tafel sitzen", erklärte Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) bei der Präsentation des Festprogramms zum Stadterhebungsjubiläum. Ein weiterer Unterschied liegt beim Essen. In Villach kochten Haubenköche und das Essen war zu bezahlen. In Althofen kocht die Feuerwehr gratis – Gulasch klassisch und vegetarisch. Zemrosser: "Dazu gibt es ein Bier oder ein alkoholfreies Getränk."