Eigentlich wollte Andrea Feichtinger-Sacherer die Hochzeit klein und privat halten. "Obwohl wir nur die engsten Freunde eingeladen haben, waren es durch den großen Familienkreis 110 Personen", erzählt die Bürgermeisterin von Kappel am Krappfeld.

Vergangenen Samstag gab es nach der Kirche dann die große Überraschung: Beide Feuerwehren, Landjugend, Kameradschaftsbund und Musikverein ließen es sich nicht nehmen zu gratulieren – so auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, der Feuerwehrkamerad von Klaus Sacherer ist.

Gefeiert wurde anschließend mit der Hochzeitsgesellschaft auf der Burg Taggenbrunn. "Es war ein großartiges Rundum-Sorglospaket. Bei dem Wetter war die Terrasse ein Traum", schwärmt das Paar und dankt dem Taggenbrunn-Team, das am Wochenende gleich zwei Hochzeiten betreute.

Erster längerer Urlaub zu zweit

Die Frischvermählten haben bereits ihre Flitterwochen angetreten und genießen Sardinien: "Erstmals machen wir eine ganze Woche am Stück gemeinsam Urlaub. Wir kommen also entweder wie frisch verliebt oder geschieden wieder zurück", scherzt die 34-Jährige, die vorigen Sommer am Wörthersee vom Antrag des Biokräuter-Landwirts überrascht wurde.

Gefunkt hat es auch im Sommer – vor fünf Jahren, obwohl das Ehepaar sich schon von Kindheitstagen an kennt. Das "Rezept" der Apothekerin für eine gelungene Partnerschaft: "Reden, reden, reden. Alles offen ansprechen."