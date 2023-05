Wolfgang Puck ist wohl eine lebende Gastronomie-Legende. Der gebürtige St. Veiter betreibt weltweit über 100 Restaurants und beschäftigt über 5000 Mitarbeiter. Zum Weltstar wurde er jedoch durch seine Präsenz bei den Oscar-Verleihungen, wo er seit Jahrzehnten für die Kulinarik beim Governor’s Ball zuständig ist.

Der Kärntner konnte sich schon über zahlreiche Auszeichnungen freuen. Seit Kurzem ist er um eine Auszeichnung reicher. Es sind die Verdienste um die österreichische Kulinarik, für die er nun mit dem Titel "Gault&Millau Ambassador" ausgezeichnet wurde. Der Kärntner ist somit offizielle Botschafter des berühmten Restaurantführers. Martina und Karl Hohenlohe, die Herausgeber von "Gault&Millau Österreich", verliehen dem 73-Jährigen im Wiener Palais Coburg die entsprechende Urkunde.

Noch ein einziger Wunsch offen

Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl hielt im Festsaal des Palais Coburg die Laudatio: "Es ist faszinierend, welche Weltkarriere der Kärntner Bub gemacht hat und vor allem wie er sie gemacht hat. Geld verdienen ist schon wichtig, aber Wolfgangs Motivation ist eine andere. Er will Menschen Freude bereiten. Er lebt vor, wie man positiv motiviert und begeistert. Ein Besuch in seinen Restaurants ist wie eine Party, ein Essen bei Wolfgang Puck verbindet man immer mit guter Laune. Das Einzige, was ich mir noch wünsche, ist, dass es neben dem Restaurant am Flughafen auch ein Puck-Wirtshaus in der Stadt gibt."

Prominente Gäste waren bei der Verleihung dabei, wie Sacher-Grand- Dame Elisabeth Gürtler, AUA-Chefin Annette Mann oder der Kabarettist Florian Scheuba. Auch seine Familie feierte mit ihm im Palais Coburg, darunter auch sein Sohn Byron, der eben erst ein Praktikum im "Steirereck" absolviert hat.