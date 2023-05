"Ich habe es schon immer geliebt, Fotos machen zu können und die beim Aufnehmen der Bilder erlebten Gefühle in Form einer bleibenden Erinnerung konservieren zu dürfen", sagt Milena Stößl. Bereits seit ihrem 13. Lebensjahr ist die gebürtige St. Veiterin passionierte Fotografin. "Während meiner Zeit im Gymnasium St. Veit habe ich meine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. Mein Wissen habe ich im Laufe der Jahre dann immer weiter ausgebaut, ehe ich an das CHS in Villach gewechselt bin, um meine Kenntnisse noch weiter vertiefen zu können."