Ein 24 Jahre alter Mann war in der Nacht auf Sonntag in St. Veit in einen Wildunfall verwickelt. Ein Jäger fand an der Unfallstelle ein verendetes Reh. Daneben lag ein Kennzeichen. Dadurch konnte der Lenker an seiner Wohnadresse ausgeforscht werden. Nach anfänglichem Leugnen gab dieser schließlich zu, einen Verkehrsunfall mit einem Rehwild gehabt zu haben. Er habe aber kein Rehwild vor Ort gefunden, weshalb er, ohne Anzeige zu erstatten, nach Hause gefahren sei. Ein Alkotest verlief positiv.