Ein 29-jähriger Pkw-Lenker verlor am Pfingstsonntag um fünf Uhr morgens in Weitensfeld die Kontrolle über seinen Wagen und stieß gegen einen geparkten Pkw. Anschließend hinterließ er einen Zettel mit seinem Namen und seiner Telefonnummer am beschädigten Fahrzeug und verließ zu Fuß die Unfallstelle.

Etwa zwei Stunden später erstattete ein Passant Anzeige. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Unfalllenker noch vor dem Eintreffen daheim anhalten. Ein Alkotest verlief positiv. Beide beteiligte Fahrzeugen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer beschädigt.