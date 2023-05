Was den Ötztaler Alpen ihr Ötzi ist, könnte jetzt für den Längsee die „Georgia“ sein. Ob die Mumie Ötzi aus der Steinzeit oder die Gebeine der Nonne „Georgia“ - beide sind Zeugen der Geschichte. Am Samstag, den 6.Juni werden die Gebeine der ältesten jemals gefundenen St. Georgener feierlich zu Grabe gelegt. „Im Jahr 2013 wurden bei einer Notgrabung nach Bauarbeiten fast 100 Gräber im Innenhof des Stiftes St. Georgen freigelegt. Diese Vorfahren, die vor über 1100 Jahren, nämlich schon vor der Gründung unseres Stiftes gelebt haben, werden nun in der Krypta unserer Stiftskirche beigesetzt“, erzählen Stiftspfarrer Christian Stromberger und Pfarrgemeinderatsobmann Rudolf Dörflinger.