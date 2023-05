Da dürfte wohl Waldarbeit angestanden sein: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag bestahlen bisher unbekannte Täter einen Betrieb in Weitensfeld. Auf einem Firmengelände in der Gemeinde Weitensfeld entwendeten sie aus einem frei zugänglichen Carport vier Stück Motorsägen der Marke Husqvarna. Die Motorsägen waren im Carport auf einem Regal abgelegt.