Mehr als 1.000 ehrenamtliche Stunden werden von Simon Remschnig jährlich für die Freiwillige Feuerwehr in Treffelsdorf aufgebracht. Schon seit seinem 17. Lebensjahr betätigt sich der heute 52jährige mit Herz und Seele für die örtliche Feuerwehr und wurde im Jahre 2021 nun zum Kommandanten gewählt. Vor allem das Helfen von Mitmenschen und das Weitergeben von Wissen an die nächste Generation motivieren den Beissendorfer dabei.

"Angefangen hat alles mit meinem Vater, welcher schon ein Feuerwehrmann mit Herz und Seele war. Diese Leidenschaft hat sich auf meinen Bruder und mich übertragen", verrät Remschnig. Nach seiner anfänglichen Zeit als einfacher Feuerwehrmann folgte eine zehnjährige Amtszeit als Kameradschaftsführer, ehe Remschnig die Position des Kommandant-Stellvertreters bekleidete. Im Jahre 2021 kam dann die Wahl zum Kommandanten der Feuerwehr in Treffelsdorf. Seine Leidenschaft als Florianijünger hat der gebürtige Klagenfurter dabei niemals verloren: "Für mich stellt die Arbeit bei der Feuerwehr keinen Aufwand da. Es ist für mich ein wunderschönes Hobby und ich betreibe es sehr gerne."

In seiner jetzigen Position als Kommandant der FF Treffelsdorf ist Remschnig für insgesamt 55 Mitglieder und drei Fahrzeuge verantwortlich. Zu seinen Aufgaben zählen nicht nur das Leiten von Einsätzen, sondern auch die Instandhaltung des Rüsthauses und der Ausrüstung. "Wir treffen uns jeden Dienstag, um unsere Geräte in Takt zu halten. Nach unseren Aufgaben steht aber auch das gemeinschaftliche Miteinander im Vordergrund. Die Kameradschaft und die Freude am Feuerwehrwesen stehen bei uns ganz klar im Mittelpunkt."

Neben der dreiwöchentlichen Übung mit den aktiven Mitgliedern sorgt sich der Kommandant aber auch um den Nachwuchs: "Wir zählen gegenwärtig 23 Jungfeuerwehrmänner im Alter von acht bis 15 Jahren. Der Nachwuchs ist uns ein großes Anliegen. Wir organisieren regelmäßig Übungen und hoffen, eines Tages den Großteil der jungen Generation in den aktiven Stand übernehmen zu können."

Abseits der FF Treffelsdorf dreht sich bei Remschnig auch sehr viel um die Feuerwehr. So ist der Beissendorfer auch Gemeindekommandant von Frauenstein, Mitglied des St. Veiter Bezirksstabes und Bewerter für Leistungswettbewerbe in Kärnten. Darüber hinaus sieht er auch als Brandschutzbeauftragter und Betriebsfeuerwehrkommandant bei der Firma Hirsch in Glanegg nach dem Rechten.

Die Leidenschaft für die Feuerwehr ist in seiner gesamten Familie verwurzelt. So ist Bruder Ewald der Kommandant-Stellvertreter der FF Treffelsdorf, während sich die Kinder Julia und Michael sowie Frau Evelyn ebenfalls mit Leidenschaft ehrenamtlich für die gute Sache betätigen. "Wir arbeiten in unserer Familie Hand in Hand für die Feuerwehr und sind sehr glücklich darüber, dass alle die gleiche Begeisterung für das Ehrenamt teilen", erzählt der zweifache Familienvater.

In der Zukunft hat Remschnig noch einiges vor: "Ich möchte mich auch in Zukunft noch bei der Feuerwehr betätigen. Sollte ich meine Aufgaben gut machen, so würde ich mich 2027 über eine Wiederwahl als Kommandant in meiner Heimat Treffelsdorf natürlich sehr freuen. Aber ich würde auch gerne eine höhere Position im Bezirk bekleiden. Mir macht das Helfen von Menschen einfach große Freude und dieser Freude möchte ich noch für einige Zeit nachgehen."