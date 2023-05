Kärntner Videograf hilft Bauern ehrenamtlich bei der Kitzrettung

Valentin Ptok liegen Tiere am Herzen. Daher will er Kärntner Landwirten helfen, Kitze vor der Mahd zu finden. Diesen Service bietet er ehrenamtlich an und verrechnet nur eine Fahrtkostenpauschale.