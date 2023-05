Die Freiwillige Feuerwehr Grades feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird an diesem Wochenende an gleich zwei Tagen gefeiert. Gegründet wurde die Feuerwehr im Jahr 1873 durch den damaligen Bürgermeister Josef Strammer und den damaligen Leiter der Volksschule Grades, Georg Sepper.

Spektakuläre Einsätze

Bei der Gründung zählte die Feuerwehr 24 Kameraden. Im Laufe der Jahre hatte die Feuerwehr Grades zahlreiche Einsätze, die in die Geschichtsbücher eingegangen sind. So wurde sie im Jahr 1895 als Unterstützung beim großen Stadtbrand in Friesach angefordert. Im Jahr 1949 brannte der Kirchturm der St. Wolfgang Kirche in Grades. 2002 waren die Kameraden bei der Hochwasserkatastrophe in Oberösterreich im Einsatz und im Jahr 2012 wurde tagelang daran gearbeitet, die Unwetterschäden durch Sturm Paula zu beseitigen. Im Jahr 2022 wurden die Mitglieder der Feuerwehr Grades zum Brand beim Spar-Markt in Metnitz gerufen.

Frauen kamen im zweiten Weltkrieg dazu

In den vergangenen 150 Jahren hat die Feuerwehr Grades zahlreiche Veränderungen durchlaufen. Während und nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges musste der eigenständige Feuerwehrverein aufgelöst werden, da er zu einer Institution der Gemeinde wurde. Zudem gab es einen Mangel an einsatzfähigen Männern, daher wurden 1943 weibliche Ergänzungskräfte herangezogen, die als Feuerwehrhelferinnen dienten.

Die Motorisierung der Feuerwehr erfolgte durch ein Truppentransportfahrzeug, das die englischen Besatzungskräfte der Feuerwehr Grades überlassen hatten.

Erste Damenbewerbsgruppe

1960 erfolgte die erste Teilnahme an einem Leistungsbewerb. Seitdem nimmt die Feuerwehr Grades regelmäßig an Leistungsbewerben teil und konnte schon viele Auszeichnungen erlangen. Im Jahr 2022 wurde die erste Damenbewerbsgruppe im Bezirk St. Veit durch die Feuerwehr Grades ins Leben gerufen.

Zu Beginn des heurigen Jahres zählt die Feuerwehr Grades 47 Mitglieder, davon elf Frauen. Die erste Frau trat im Jahr 2005 der Feuerwehr bei, im selben Jahr wurde auch die Jugendfeuerwehr gegründet. Diese zählt derzeit sieben Mitglieder, davon vier Mädchen. Der derzeitige Kommandant der Feuerwehr Grades ist Hauptbrandinspektor Wolfgang Bergner.

Die Feuerwehr Grades bewältigt jährlich eine Vielzahl von technischen Hilfeleistungen und Brandeinsätzen. Dabei bringen die Mitglieder viel Freizeit auf, um sich bei Schulungen, Lehrgängen und Übungen kontinuierlich weiterzubilden, um im Ernstfall mit dem nötigen Wissen und den erforderlichen Fähigkeiten ausgerüstet zu sein.