Eine 17-jährige Jugendliche wurde Samstagabend bei einem Zeltfest in der Gemeinde St. Georgen am Längsee schwer verletzt. Zudem sei das Opfer laut Aussage der Mutter "traumatisiert". Was war passiert? Gegen 22.45 Uhr kam es zu einer Rauferei zwischen einem 21-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan und einem 19-jährigen Festbesucher. Dabei traf ein Faustschlag die dort zufällig anwesende 17-Jährige. Die Verletzte wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte sie bereits wieder in häusliche Obhut entlassen werden.

Der 21-Jährige konnte aufgrund von Zeugenaussagen und mittels Foto ausgeforscht werden. Er wird angezeigt.