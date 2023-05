Das Stadtmarketing St. Veit veranstaltet gemeinsam mit "Silent Cinema" am 11. August 2023 ein Eventkino unter freiem Himmel im Grabengarten in St. Veit. Welcher Film am 11. August in St. Veit gespielt wird, entscheiden die Bewohner der Herzogstadt selbst: Ab jetzt besteht die Möglichkeit, auf der "Silent Cinema Website" zwischen folgenden vier Filmen abzustimmen:

Film 1: Bohemian Rhapsody

Film 2: Footloose (1984)

Film 3: Mona Lisas Lächeln

Film 4: The Jungle Book (Walt Disney)



Jetzt Online für den Film-Favoriten abstimmen:

https://www.silentcinema.at/ticket/st-veit-an-der-glan-grabengarten/

Das Voting endet 14 Tage vor der Veranstaltung. Jeder Gast bekommt beim Silent Cinema einen eigenen Kopfhörer für das perfekte Klangerlebnis für die deutsche Vertonung oder den Originalton.