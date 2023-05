Seit einigen Monaten kursierten Gerüchte, dass sich in St. Veit der Discounter "Action" ansiedeln wird. Nun wurde das vom Unternehmen selbst bestätigt. "Ja, wir werden uns in St. Veit an der Glan ansiedeln und suchen derzeit noch nach Personal", erklärt Andreas Freitag von der PR-Agentur "accelent".